Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2024. január 08. 08:05

Ázsiában felemás hangulatban telt a kereskedés, ezt követően Európában kisebb mínuszban nyithatnak a tőzsdék, és Amerikában is esésre van kilátás, miután az előző heti feszes amerikai munkaerőpiaci adatok mérsékelték a kamatvágás esélyét.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, idehaza a Magyar Nemzeti Bank értékpapír-statisztikák mellett a devizatartalék decemberi alakulását közli, emellett kiskereskedelmi adatok is érkeznek a KSH jóvoltából. Németországban a gyáripari megrendelések novemberi alakulását ismertetik, és az eurózóna novemberi kiskereskedelmi adatát is közlik.