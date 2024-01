Nem volt ma erő a tőzsdékben

Múlt héten a Portfolio is beszámolt róla, hogy Görögország az athéni nemzetközi repülőtér tőzsdei bevezetését tervezi, most pedig az is kiderült, hogy a görög Hellenic Republic Asset Development Fund már kezdeményezte is az athéni repülőtérben lévő 30 százalékos részesedésének tőzsdei bevezetését - számolt be a Bloomberg.