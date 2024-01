Csúnya mínuszban a Magyar Telekom, egyre lentebb a tőzsdék

Portfolio 2024. január 17. 16:30

Kedvezőtlen hangulatban telt a kereskedés ma reggel Ázsiában, elsősorban a kedvezőtlen kínai gazdasági adatok miatt. Ezt követően Európában is nagyobb eséssel indult a nap, és a zárás előtti órákban is kitart a rossz hangulat, valamint az amerikai tőzsdék is mínuszban nyitottak, jelenleg a Nasdaq vezeti az esést.



A befektetők elsősorban a davosi eseményekre figyelnek, melyek hatására mérséklődött a kamatvágásokkal kapcsolatos optimizmus, így egy széleskörű profitrealizálás vette kezdetét.