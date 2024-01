Négynapos munkahét bevezetésén gondolkodnak északi szomszédunkban

„Szlovákia azok közé az országok közé tartozhat, amelyek rövidesen bevezetik a négynapos munkahetet, először természetesen kísérleti jelleggel” – mondta el a davosi Világgazdasági Fórumon Szlovákia miniszterelnöke. Robert Fico szerint az elmúlt időszakban fokozatosan megváltozott a cégek viszonyulása a kérdéshez, amiben a járványnak is szerepe volt.

A kérdésről már tavaly is beszélt a szlovák Szakszervezetek Szövetsége, melynek elnöke, Monika Uhlerová szerint nem az a kérdés, hogy rövidebb lesz-e a munkaidő, hanem az, hogy milyen formában valósulhat ez meg. „A munkaidő lerövidítésének minden más formájáról is tárgyalunk, figyelembe véve a külföldi tapasztalatokat is” – mondta Uhlerová a szövetség legutóbbi közgyűlésén.

A szakszervezeti tagok szerint a rövidebb munkahét a stressz csökkenését, a termelékenység növekedését, a munkavállalói elégedettség és lojalitás növekedését eredményezné, valamint pozitív hatást gyakorolna az emberek testi és lelki egészségére is.

A szlovák munkaadóknak azonban ellenzik az elképzelést, akik szerint a négynapos munkahét súlyosbítaná a már meglévő problémákat. Martin Hošták, a Munkaadók Szervezetének főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy Szlovákiában több mint 82 ezer munkavállaló hiányzik a munkaerőpiacról, így a munkaadók hosszú távon nem tudják betölteni a több tízezer üres állást. Véleménye szerint a munkaidő törvényi lerövidítése tovább fokozza ezt a munkahelyekre nehezedő nyomást, és a cégeknek még nagyobb gondjaik lesznek a foglalkoztatással.

A munkaadók azzal is érvelnek, hogy a munkanapok számának lerövidítésével a cégek nem tudnák a megrendeléseket a szükséges időben és mennyiségben teljesíteni, ami végső soron vevők elvesztésével járhat. Ezzel pedig romlana a helyzetük azokban az országokban lévő versenytársaikkal szemben, ahol nincs rövidített munkahét.

Egyes vállalatok viszont már most is próbálják négynaposra csökkenteni a munkahetet, de a munkaidő csökkentése nélkül. Ezt a megoldást elsők között vezette be Szlovákiában például a holland NN biztosító és nyugdíjtársaság. Daniela Tomášková, a társaság PR-menedzsere elmondta, hogy 2021. január 1-jétől kísérleti projektként vezették be a négynapos munkavégzést, amely a mai napig sikeresen működik. A biztosítónál az alkalmazottak mintegy 20 százaléka dolgozik ebben a formában.

