Már 21 ezer felett az új napelemes pályázatra regisztrálók száma

Az egy héttel ezelőtt nyílt új lakossági napelemes és energiatárolós pályázatban „már 21503 pályázó nyújtott be előregisztrációs kérelmet, négyötödüké az első 24 órában érkezett be” – jelezte hétfő délutáni közleményében a friss adatot az Energiaügyi Minisztérium.

Ez azt jelenti, hogy múlt csütörtök dél óta – amikor a Portfolio kapott adatokat az aktuális állásról a tárcától – további csaknem ezerrel nőtt az előregisztrálók száma. Egyúttal az is látszik, hogy a kezdeti roham után ellaposodott az új jelentkezők számának pályája.

Amint múlt héten levezettük: egyelőre azért nem zárja be a tárca az előregisztrációt amellett sem, hogy már túlfutott a regisztrációk száma a nyertesek tervezett számán, hiszen ezekből a regisztrációs adatokból még nem látja, hogy mennyi támogatást kérnek a tervezett projektekre az ingatlanok tulajdonosai. Az is lényeges, hogy nem mindenki a maximális 5 millió forintnyi támogatást fogja kérni, így tehát a 75,8 milliárdos keretösszeg és az 5 milliós maximális támogatás hányadosából adódó várható nyertes számnál (15160 db) valójában több nyertes is lehet.

Az előregisztráció benyújtása után 15 munkanapon belül jelez vissza a kiíró, hogy valóban jogosult-e az előregisztráló indulni a pályázaton (akinek köztartása van, vagy olyan ingatlan kapcsán pályázna, amely kizáró tényező hatálya alatt áll, azokat eleve elutasítják), és ha igen, csak azt követően tudja megkezdeni a szerződéskötést egy regisztrált kivitelezővel, illetve ezt követően tudja feltölteni a konkrét támogatási kérelmét a rendszerbe. Így tehát leghamarabb február elejétől kezdi majd el azt látni a kiíró, hogy hogyan fut fel ténylegesen a támogatási kérelmek volumene, és mikor kell majd lépnie a pályázat felfüggesztése ügyében keretkimerülésre hivatkozva.

