Megütötték az OTP-t

Portfolio 2024. január 23. 09:41

Ma reggel az ázsiai piacokon kedvező hangulatban telt a kereskedés, az emelkedést a Hang Seng index vezette. Ezt követően Európában jó hangulatban indult a nap, míg az amerikai tőzsdéken is pluszos nyitás várható.



A magyar tőzsdén igencsak vegyes a kép a nyitást követően, az OTP már több mint két százalékot esett, de mínuszban van a Magyar Telekom is.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, az EKB hitelezési felmérésére, valamint az Európai Bizottság által között hangulatindexre lehet érdemes figyelni. Emellett a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon is kezd felpörögni, a ma esti zárás után a Netflix legfrissebb számait ismerhetjük meg.