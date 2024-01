Itt egy ország, ahonnan hamarosan eltűnhetnek a hamis értékelések és a rejtett díjak

Az Egyesült Királyság betiltja a hamis értékeléseket és a rejtett díjakat, így a fogyasztók évente 2,2 milliárd fontot, azaz majdnem ezermilliárd forintot takaríthatnak meg, emellett az új törvények biztosítják majd az árak átláthatóságát - számolt be a hírről The Guardian

Az új törvényjavaslat többek között előírja, hogy minden kötelező díjat egyértelműen fel kell tüntetni az eredeti árban, vagy a vásárlási folyamat kezdetén be kell mutatni. Ez a szabály sok ágazatra vonatkozik, beleértve például a mozi- és vonatjegyek foglalási díjára is vonatkozik. Fontos azonban megjegyezni, hogy az opcionális díjak, például a repülőjegyek kiválasztásáért és a poggyászfelújításért fizetendő díjak - a légitársaságok fő bevételi forrása - nem tartoznak e követelmény hatálya alá.

Különösen problémás az úgynevezett "csepegtető árazás". Ennek lényege, hogy kezdetben egy alapárat kínálnak a fogyasztóknak, majd később, a pénztári folyamat során elkerülhetetlen további díjakat adnak hozzá. A kormányzati kutatások szerint ez a megtévesztő árképzési stratégia több iparágban is elterjedt:

a vendéglátásban a vállalatok 56%-a, a szórakoztatóiparban több mint 50%, a közlekedési és kommunikációs ágazatokban a cégek 72% él ezzel a stratégiával.

A hamis értékelések problémájára a Which? fogyasztói csoport is felhívta a figyelmet, mivel a vizsgálatok feltárták, hogy a Versenypiaci Hatóság (CMA) erőfeszítései ellenére is folyamatosan jelen vannak az olyan platformokon, mint az Amazon, a Google és a Trustpilot. Elemzők becslése szerint az Egyesült Királyságban az értékelések nagyjából 14%-a lehet hamisított, és gyakran a közösségi média platformokon aktív csoportoktól származnak. Az aggodalmakra válaszul a kormány azt tervezi, hogy hónapokon belül új iránymutatást vezet be, amely a hamis értékeléseket tiltott gyakorlatnak minősíti. Emellett a weboldalak üzemeltetői felelősek lesznek a platformjukon közzétett vélemények hitelességének biztosításáért.

A másik kiemelt terület a szupermarketek polcainak címkézése. A CMA tavalyi vizsgálatát követően, amely megállapította, hogy a nem egyértelmű címkézés akadályozza a legjobb ajánlatokat kereső vásárlókat, új szabályokat javasolnak: ezek a szabályok egységesítenék az egységárakat - például 100 grammonként vagy 100 ml-enként - az egyenértékű termékek és promóciók esetében, hogy a fogyasztók könnyebben összehasonlíthassák a termékeket.

Címlapkép forrása: Shutterstock