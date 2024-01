Fontos szint felett a bitcoin

Jó a hangulat a mai kereskedésben a kriptovaluták piacán, a bitcoin 43 ezer dollár fölé emelkedett ma, amivel már pluszban van az év eleje óta.

Portfolio Investment Day 2024 Mibe fektessünk 2024-ben? Az állampapír, a részvény, az arany, a kripto vagy az ingatlan lesz a nyerő? Szakértőink minden kérdésre választ adnak. Ha fontos önnek, hogy megtakarításai optimális befektetésekben gyarapodjanak, akkor ott a helye a konferenciánkon!

Közel 3 százalékot drágult ma a bitcoin, és 43 ezer dollár fölé emelkedett, és az ethereum árfolyama is felfelé menetel, jelenleg 1,9 százalékos pluszban áll.

Az ármozgások fő hajtóerejét az ETF-ek adják továbbra is, de vannak más tényezők is. A befektetők továbbra is figyelik, hogy a makrohatások hogyan hatnak az árfolyamra. Különösen ezen a héten, amikor a Federal Reserve politikai ülése kezdődik kedden. A befektetők szinte biztosak abban, hogy a jegybank változatlanul tartja a kamatlábakat, de remélik, hogy a Fed utalást tesz arra, hogy hamarosan megkezdi a kamatcsökkentést. Az alacsonyabb kamatlábak fellendíthetik az általános kockázatvállalást és a technológiai szektort, mindkettő pozitív tényező a bitcoin számára - írja a CNBC.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock