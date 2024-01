Kivárás az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2024. január 29. 19:44

Felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel az ázsiai piacokon, ezt követően Európában az iránykeresés jellemezte a kereskedést, és Amerikában sincsenek nagyobb elmozdulások.



Esett az OTP, és vele együtt a többi magyar blue chip is miután vasárnap este egy kiszivárgott dokumentumból kiderült, hogy az EU arra készül, hogy gazdasági nehézségeket okozzon Magyarországnak, amennyiben a magyar kormány nem fog a többségnek megfelelően szavazni az Ukrajnának szánt segély ügyében.



Gazdasági események szempontjából csendesen indul a hét, a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon azonban legeseménydúsabb hete következik: a többek között olyan nagyvállalatok legfrissebb számait is megismerhetjük, mint a Microsoft, az AMD, az Alphabet, vagy például az Apple és az Amazon. Emellett Fed-kamatdöntés is lesz a héten.