Esnek az amerikai piacok a Fed kamatdöntése előtt

Németország Európa beteg embere, olvashatjuk most már úton-útfélen, és nem csak a magyar, de a svájci, a brit vagy akár a német sajtóban is. Nem is alaptalanul lett divat belerúgni a németekbe, a stagnáló gazdaság, a több szempontból elhibázott és rendkívül költséges energiafordulat, a sok helyen elavult infrastruktúra, a félrekezelt migráció, az erősödő társadalmi feszültségek mind kritikára adnak okot. De miközben nem éppen pozitív a német newsflow, a német részvénypiac meredeken emelkedik, a vezető német részvényindex történelmi csúcson áll. Hogy lehetséges ez?Hasonló témákkal foglalkozunk a Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon is.