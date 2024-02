Szenved az Adidas, zuhan az árfolyam

Nem túl erős a globális fogyasztói kereslet, ráadásul a devizák is negatívan hatnak, és még a Yeeze termékek eladása is nyomás alatt tartja az eredményt, a menedzsment pedig a vártnál jóval kisebb operatív eredményre számít idén, ezek miatt zuhan ma az Adidas árfolyama. Hasonló témákról szó lesz a Portfolio Investment Day 2024 rendezvényünkön, amire itt lehet regisztrálni

Vegyes számok 2023-ból

2023-ban az Adidas bevétele 5 százalékkal 21,4 milliárd euróra csökkent, a visszaesésben közel 1 milliárd eurós negatív devizahatás is van, ez többek között az argentin peso leértékelődésének tudható be, de negatívan hatott az is, hogy a Yeeze termékvonal értékesítését beszüntette a cég, ez közel 500 millió eurós kiesést jelentett.

Pozitív viszont, hogy a bruttó marzs 0,2 százalékponttal 47,5 százalékra emelkedett.

Az operatív eredmény a menedzsment által korábban közzétett 100 millió eurós veszteség várakozás helyett 268 millió euró plusz lett, itt nagyrészt az hatott pozitívan, hogy nem hajtották végre a 268 millió eurós leírást a Yeeze termékek készletén.

Konzervatív várakozás 2024-re

2024-re a menedzsment egy számjegyű növekedést vár a bevételekben, ha a devizahatásoktól tisztítjuk az eredményt.

Miközben az elemzők 1,2 milliárd eurós operatív eredményt jeleztek előre 2024-re, a menedzsment most csupán 500 millió eurós eredményt vár, ez alaposan meglepte a piaci szereplőket, nagyrészt ennek tudható be, hogy nyitás után az Adidas részvényárfolyama 8 százalékot zuhant.

