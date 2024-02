Nagy rali van kibontakozóban Amerikában, csúcsdöntés a tőzsdéken

Bár szerdán a Fed ráijesztett a piacra a márciusi kamatvágásról szóló kijelentésével, az aznapi esést gyakorlatilag már tegnapra ledolgozták a vezető indexek, miután a technológiai részvények ismét erőt mutattak. A zárás után több nagy tech cég is jelentett: a Meta részvényeit megtépték, miután a cég triplázódó profitról számolt be és története során először tett osztalékjavaslatot; ezzel szemben az Apple árfolyama esik az iPhone eladások gyengeségére utaló előrejelzése miatt.Bár a big tech jelentések leginkább vegyesre sikerültek, az általános hangulat sokáig pozitív volt, egészen addig, amíg meg nem érkeztek a brutális munkaerőpiaci adatok Amerikából: a várakozásokat sokkal nagyobb mértékben meghaladó számot közöltek, ami elbizonytalaníthatja a Fedet a leendő kamatvágásokkal kapcsolatban, erre reagálva elolvadt a nagy plusz a határidős részvényindexeknél, és felemás nyitást láthattunk az amerikai tőzsdéken. Ezzel párhuzamosan Európában is elkezdték visszaadni a korábbi emelkedést a vezető indexek, végül felemás zárást láthattunk. Az esti órákban egyre jobb a hangulat az amerikai tőzsdéken, a kamatpálya szempontjából fontos munkaerőpiaci adatok ellenére mindhárom vezető börze pluszban van, az S&P 500 és a Nasdaq is soha nem látott szintnél jár.