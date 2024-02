Jelentős változások jönnek a világ több fontos részvényindexében

Az MSCI több tucat kínai vállalatot töröl globális benchmarkjaiból, miután a piaci hullámvölgyek miatt az ország részvénypiacának értéke dollár ezermilliárdokkal csökkent.

Az MSCI indexszolgáltató legutóbbi negyedéves felülvizsgálata során 66 vállalatot távolít el az MSCI China Indexből, ami legalább két éve a legmagasabb szám. A február 29-i zárással életbe lépő változások az MSCI All Country World Indexre is vonatkoznak. A törlésre kerülő részvények között van a Gemdale és a Greentown China Holdings ingatlanfejlesztő cégek, valamint a China Southern Airlines és a Ping An Healthcare and Technology is.

A lépés növeli a kockázatokat a már amúgy is nehéz helyzetben lévő kínai piac számára, mivel az indexeket követő alapoknak eladás révén el kell majd távolítaniuk ezeket a részvényeket a portfólióikból. A Bloomberg által összeállított adatok szerint legalább 5,9 milliárd dollár van az MSCI China indexet követő tőzsdén kereskedett alapokban, amelyek közül a legnagyobb az amerikai tőzsdén jegyzett iShares MSCI China ETF.

Kína súlya a globális portfóliókban visszaesett a küszködő ingatlanszektor és a gyenge fogyasztás miatti aggodalmak közepette, valamint az olyan alternatívák, mint India, előtérbe kerülésével. A kínai és a hongkongi részvénypiacokkal kapcsolatos mély pesszimizmust jelzi az is, hogy néhány kereskedési nap alatt elfogyott a részvénypiac lendülete, amelyet a múlt héten még egy sor politikai támogatási intézkedés táplált.

Az hongkongi tőzsde az elmúlt 5 évben 43,7 százalékot esett.

A befektetők csökkentik az országgal szembeni kitettségüket, nagyrészt a közelmúltbeli gyenge fundamentumok miatt, de a folyamatos pénzügyi instabilitástól, a szabályozási bizonytalanságtól és - leginkább - az országkockázattól való félelem miatt is

- mondta Kyle Rodda, a Capital.Com vezető piaci elemzője.

Három részvényt a hongkongi részvényindexből is törölnek: a Budweiser Brewing, a New World Development és a Xinyi Glass Holdings is kikerül.

A változások azonban nem csak törlésekről szólnak. Öt vállalat kerül be az MSCI China Indexbe, köztük az elektromos készülékeket gyártó Midea Group és a Giant Biogene nevű bőrápolási cég.

Összességében 24 vállalat kerül fel az MSCI all-country indexébe, míg 101-et törölnek belőle. Az indiai referenciaindex esetében az indexszolgáltató öt részvényt ad hozzá, míg egyet sem töröl. Az MSCI számos tényezőt vesz figyelembe a részvények standard indexeibe való felvételéhez, például a piaci kapitalizációt, a szabad részvények számát és a szélsőséges árfolyam-emelkedést.

Címlapkép forrása: Getty Images