A világjárvány berobbanása óta nem okoztak ekkora csalódást az európai cégek

Négy éve nem múlták alul akkora arányban az elemzői várakozásokat az európai vállalatok, mint a mostani negyedik negyedéves gyorsjelentési szezonban, ami arra utal, hogy a fogyasztói kereslet lassulása rányomja a bélyegét a vállalati profitokra – tudósított a Bloomberg . Egyes szektorok persze ebben a tekintetben is jobban teljesítenek, a technológiai cégek például kifejezetten nagy arányban verik meg az elemzői konszenzust, viszont az iparvállalati szegmensben lassan már trendszerűvé válik az alulteljesítés.

Nem úgy teljesítenek a cégek, mint ahogy azt a piac szeretné

Bár eddig még csak az MSCI Europe részvényindexben szereplő vállalatok mintegy harmada jelentett, már ebből is aggasztó számok látszanak a vállalati profitok alakulását és az ezekhez kapcsolódó elemzői várakozásokat illetően. Az energiacégek, az iparvállalatok, és a nem ciklikus fogyasztási cikkek szegmensében tevékenykedő vállalatok

aránytalanul nagy mértékben múlták alul az elemzői várakozásokat.

Az iparvállalati szegmensben ez a trend az egész 2023-as évet jellemezte, hiszen negyedévről negyedévre folyamatosan emelkedett a csalódást keltő jelentések aránya, részben azért is, mert ezen cégek ügyfelei az inflációs időszak alatt visszafogták a kiadásaikat. A jelenlegi adatok alapján közel ott tartunk, hogy négyből három európai iparvállalat a vártánál rosszabb profitszámokat közöl.

Eközben a nemrég jelentő nagy energiaipari cégek közül az Equinor és a TotalEnergies is csalódást okozott.

Az iparágakat teljesen egységesen kezelni viszont elhamarkodott lenne, hiszen adott szektoron belül is komoly eltérések látszanak a különböző cégek teljesítménye között. A luxusiparban, az egészségügyi szektorban, valamint a technológiai szektorban egyaránt láttunk ilyeneket, például a luxuscégek közül az LVMH, a Hermes, és a Richemont is erős eredményeket hozott, miközben a Burberry profit warningot adott ki, a Hugo Boss pedig csalódást keltő eredményeket közölt.

A Bloomberg adatai szerint az eddig jelentő európai cégek (amelyek az MSCI Europe indexben szerepelnek) mintegy 54 százaléka a várakozásokat alulmúló profitszámokat közölt, míg csak egyharmaduk verte meg a várakozásokat, a maradék 13 százalék pedig megfelelt azoknak. Ahogy az alábbi ábrán is látszik, utoljára 2020 elején, vagyis a világjárvány berobbanásakor volt ilyen magasan azon cég aránya, amelyek a várakozásokat alulmúló számokat közöltek. Érdemes azonban azt is megjegyzeni, hogy a vizsgált index cégeinek eddig mindössze harmada tette közzé a negyedik negyedéves számait, tehát ez az arány még változni fog.

A technológiai szektor egyike annak a két szektornak, amely eddig több pozitív meglepetést hozott, mint negatívat. Ehhez hozzájárult, hogy az európai tech szektor két legnagyobb szereplője, a német szoftveróriás SAP, és a chipgyártáshoz szükséges eszközöket gyártó holland ASML is megverte a várakozásokat.

Maguk a chipgyártók már kevésbé teljesítettek jól, mivel a globális kereslet lassulása negatívan befolyásolta az eredményeiket. Ezt példázza az is, hogy a két legnagyobb európai szereplő, az STMicroelectronics és az Infineon Technologies is csalódást keltő eredményeket közölt a negyedik negyedévre vonatkozóan. A Bloomberg szerint ráadásul a kereslet lassulása miatt a félvezetőgyártóknál elkezdenek jelentős készletek felhalmozódni és az ehhez társuló alacsonyabb capex valószínűleg 2024 egészében negatívan befolyásolhatja az eredményeket. A Bernstein elemzője ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy ez az év várhatóan egy átmeneti időszak lesz a jóval erősebb növekedést hozó 2025 előtt.

Kevésbé mainstream szektor ugyan, de érdemes megemlíteni a szerencsejáték-vállalatokat is, hiszen eddig erős negyedik negyedéves eredményekről számoltak be, és a kilátásokkal kapcsolatban is optimista képet festettek. Az Evolution például profitált az Ázsiában tapasztalt gyors bevételnövekedésből - 33 százalékkal nőttek a bevételei a régióban év/év -, és a vállalat komoly potenciált lát a régió növekvő népességének kihasználásában.

A legértékesebb európai tőzsdei cégnek számító Novo Nordisk fogyókúrás gyógyszerei, a Wegovy és az Ozempic növelték a vállalat profitját. A dán gyógyszergyártó lett a második európai vállalat, amelynek piaci értéke a múlt hónapban meghaladta az 500 milliárd dollárt, amit a kedvező kilátások is alátámasztanak. Ennek nagy része azon múlik, hogy képes lesz-e tovább növelni a gyártókapacitásait és lépést tud-e tartani a kereslettel, miközben az amerikai Eli Lillyvel versenyez a fogyasztókért.

Ha azonban a nagyobb ágazati képet nézzük, akkor az látszik, hogy a szektor többi szereplője csupán mérsékelt profitnövekedés (a Sanofi esetében csökkenést) tudott csupán elérni, miközben az eddig jelentő európai gyógyszercégeknek csupán a 31,6 százaléka tudott pozitív meglepetést okozni a piacnak.

Címlapkép forrása: Shutterstock