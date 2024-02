Kiderült, mennyi osztalékot fizetne a Graphisoft Park

Portfolio 2024. február 20. 19:19

Megérkezett a mai piaczárás után a Graphisoft Park gyorsjelentése, és a legújabb fejleményeket áttekintve vegyes érzéseink lehetnek, hiszen hideget és meleget is tartalmaz a friss jelentés. Az egyik oldalon rekord eredményeket jelentett a cég, aminek az osztalékra váró részvényesek örülhetnek, ráadásul az is kiderült, hogy részvényenként 70 eurocentes osztalékfizetést javasol az igazgatóság, ami szép osztalékhozammal kecsegtet. A másik oldalon viszont kevésbé jó híreket is érkeztek, hiszen csökkent a kihasználtság, és a menedzsement korábbi prognózisát megerősítve csökkenő bevételre, növekvő költségekre, és alacsonyabb profitra számít az idei évben.