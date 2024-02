Gyűlnek a viharfelhők, nem sikerült jól az év vége a Rábánál

Portfolio 2024. február 21. 19:06

Továbbra is magas költségekkel küzd a Rába, ráadásul a tavalyi év második felére a keresleti oldalon is problémákat tapasztalt a cég. A kettő együttes hatása így beárnyékolja a 2023-as évet, amely alapvetően pozitív felütéssel indult. Különösen a negyedik negyedév húzza lefelé az éves számokat, a vállalat üzemi-, és adózott eredmény szintjén is veszteségről számolt be az év utolsó három hónapjára vonatkozóan.