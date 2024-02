JP Morgan: ismét fejfájást okozhat a piacoknak az infláció

Marko Kolanovic, a JPMorgan elemzője szerint az erős évkezdet ellenére meglehetősen rövid életű lehet a mostani rali a tőzsdéken. A szakember szerint különösen az infláció okozhat fejtörést. Kolanovic szerint fennáll a veszélye annak, hogy a gazdasági helyzet ismét az 1970-es évek stagflációjához hasonló irányba fordulhat, ami jelentős hatással lenne az eszközallokációra.

Az elemző geopolitikai hasonlóságokat is lát az 1970-es évek és a jelenlegi időszak között. Kolanovic továbbá furcsának találja a jelenlegi piaci fejleményeket; példaként hozta fel, hogy miközben az Egyesült Királyság, Japán és Németország technikai recesszióban van, az európai és japán tőzsdék is történelmi csúcson vannak. Emellett megemlítette azt is, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése már teljesen mértékben be van árazva a kapcsolódó részvényekbe.

Az év eleje óta az S&P 500 index 4 százalékot emelkedett, februárban pedig új történelmi csúcsra is emelkedett az index. Kolanovic azonban óva int a napjainkat jellemzői optimizmussal kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Shutterstock