Viszi a hátán az Nvidia a tőzsdéket, sorra dőlnek a történelmi csúcsok

A hazai midcapek közül a leggyengébben teljesítő részvény ma reggel a Rába, a társaság papírjai 3,7 százalékos mínuszban indították a kereskedést azt követően, hogy a társaság közzétette negyedik negyedéves számait. Továbbra is magas költségekkel küzd a Rába, ráadásul a tavalyi év második felére a keresleti oldalon is problémákat tapasztalt a cég. A kettő együttes hatása így beárnyékolja a 2023-as évet, amely alapvetően pozitív felütéssel indult. Különösen a negyedik negyedév húzta lefelé az éves számokat, a vállalat üzemi-, és adózott eredmény szintjén is veszteségről számolt be az év utolsó három hónapjára vonatkozóan.

Részletes elemzésünk itt olvasható:

