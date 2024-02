Csúcsközelben az amerikai tőzsdék

A nyitáshoz képest a délelőtti órákban sem alakult ki határozott irány az európai tőzsdéken, a BUX index továbbra is mérsékelt emelkedésben van. Itthon a Magyar Telekomot kell kiemelni, melynek árfolyama jelenleg 3,1 százalékos pluszban azt követően, hogy tegnap a vállalat negyedik negyedéves gyorsjelentése a bevétel és a profit tekintetében is meghaladta a várakozásokat, valamint az osztalék jelentős megemelését is bejelentette a cég.