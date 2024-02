Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára

Tavaly év végén már írtunk róla, hogy új időszámítás kezdődött az arany piacán. Ezt követően azonban meglehetősen óvatos mozgásokkal kezdte az évet a sárga nemesfém, ennek ellenére azonban továbbra is bőven van ok az optimizmusra, hiszen különösen az év második fele tartogathat majd az izgalmakat. Ráadásul most a Citi elemzői is ismertettek olyan forgatókönyveket, amelyek szerint a következő időszakban akár 50 százalékot is ralizhat a sárga nemesfém. Ennek apropóján megnéztük, hogy milyenek most a kilátások az arany piacán.