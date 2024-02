Lefordultak a végére az amerikai tőzsdék

Továbbra is vegyes mozgások látszanak az amerikai tőzsdéken, a Dow stagnál, míg az S&P 500 0,2 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,1 százalékot erősödött. A múlt heti erős tőzsdei teljesítmény után a befektetők most azt figyelik, hogy az AI lendülete kitart-e, mivel a gazdasági és inflációs kockázatok továbbra is fennállnak. Ezt szem előtt tartva a Fed kedvenc inflációs mutatója, a havi PCE adat lesz fókuszban, amely csütörtökön jelenik meg.