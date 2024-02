20-25 ezer forintot lehet megspórolni úgy, hogy nem lesz rosszabb a biztosításunk

Biztosítás konferenciánk 3. szekciójában „Nyakunkon a lakásbiztosítási kampány - kulcspontok és félelmek, mitől lesz sikeres a kampány?” címmel következett panelbeszélgetés. A lakásbiztosítási kampány várható erdményeiről, a kampány kulcstényezőiről és a szabályozói várakozásokról is szó volt a kerekasztalon.

Besnyő Márton (Netrisk.hu) szerint szabályozói oldalról rengeteg támogatást kaptak a biztosítók, hogy a lakáskampány sikeres lehessen. Az egyik szabály, ami jelentős kihívást jelent, hogy egy ügyfél akárhányszor felmondhatja a szerződését egy új ajánlat miatt. A legnagyobb feladat, hogy hogyan lehet az ügyfélutat annyira leegyszerűsíteni, hogy a kalkuláció végig fusson, és az ügyfél is jó biztosítást kössön. Érdeklődés van a Netrisken, azt kiküszöbölték, hogy az ügyfelek „rossz” biztosításokat kössenek. Az MFO egy szakmai minimum, ami nem biztos, hogy a legmegfelelőbb az ügyfélnek. De ha logikusan van felépítve az értékesíti flow, akkor meg lehet védeni az ügyfelet, hogy rossz biztosítást vegyen. A biztosítási összegeket a megfelelő szintre kell felhúzni. Besnyő szerint

az ügyfelek 20-25 ezer fointot tudnak úgy megspórolni, hogy nem lesz rosszabb a biztosításuk.

Kardos László (Alfa Vienna Insurance Group) úgy fogalmazott, a lakáspiac jól működő versengő piac, nemzetközi összehasonlításban is annak számít. De tény, hogy a hazai fogyasztók elsősorban élethelyzetekhez kötődően kötöttek lakásbiztosítást: lakásfelújításkor és vásárláskor szoktak szerződést kötni. A mostani kampány remek lehetőség arra, hogy élethelyzettől függetlenül is az élethelyzetéhez igazítsa a lakásbiztosítását. Tradicionálisan a személyes értékesítésre épített vállalatként úgy látják, az egyik gócpont, hogy közel 40 eredménysorral találkoznak az ügyfelek a szerződéskötéskor, a felelősség az lesz, hogy a széles tartományban szóró termékek között hogyan lehet segíteni az ügyfeleket. Ne csak díj alapú döntéseket hozzanak, hanem a díjcsökkenés következményeit is be kell látni. Az Alfánál több száz millió forintot költenek el a brandépítésre és a lakáskampányra.

Kóka Antal (CIG Pannónia Életbiztosító) szerint három anomália van a piacon, az egyik önmagában az a tudás, hogy jó-e a biztosítása valakinek, itt fontos lenne az edukáció. Ebben a biztosítóknak, a felügyeletnek is feladata van: a diákokat is oktatni kellene erről. A másik oldal, hogy alulbiztosítottságról mindig szó van a lakásbiztosításoknál, de ha lennének ajánlások a különböző paraméterekre (például a négyzetméter díjakra), az segíthetne. A harmadik javaslat a kötelező lakásbiztosításról szól, ha ehhez elérhető lenne egy ingatlanadó kedvezmény, akkor az állam is nyomon tudná követni, hogy kinek van biztosítása a házára, lakására. Ezzel a fedezettség javulna. A CIG a digitalizációs életút elején van, most kezdik ezt el lakásbiztosítás szempontjából. A CIG elmondása szerint a piaci részesedésénél magasabb arányban költ a lakásbiztosítási kampányra, mint a szektor egésze.

Malicskó Gábor (Uniqa) elmondta, hogy egy sikeres kampány közvetítői oldalról az átkötések számában fog megnyilvánulni, ügyfél oldalról, hogy jobb áron vagy nagyobb fedezetre tesz szert. A kampány koncentrált időszakban kerül kivitelezésre, viszonylag alacsony marketing költéssel sok ügyfelet lehet elérni. Egyre inkább arra halad a társadalom, hogy összehasonlíthatók legyenek a termékek. A kgfb már magasan sztenderdizált, de ebbe az irányba haladunk az MFO-val is. Ha valamit módosítani akar az ügyfél, ha jelzálogfedezet van az ingatlanon, azt be kell jelenteni a bank felé. Ebben nagy előrelépés a DLT rendszer, papírmenetesen tudja biztosítani, hogy az ügyfélnek ne kelljen bemennie a bankhoz, hogy bizonyítsa, hogy van élő fedezete az ingatlanjára.

Seffer Dániel (Nemzetgazdasági Minisztérium) kifejtette, hogy a biztosítóktól érkező, a kampányra vonatkozó javaslatokat eltették, nem utasították el, vizsgálják, de szeretnék először az első kampányt letudni, és megnézni a tapasztalatokat. Az MNB-vel karöltvemeg fogják vizsgálni, hogy minden rendben zajlik-e a piacon. Ha így lesz, akkor megnyugszanak és hátradőlnek.

Rácz István (Biztosítási Elemző Központ) a kerekasztalt megelőző előadásában a lakáskampány sikerének legfontosabb tényezőiről beszélt. Szerinte a lakásbiztosítási kampányban átrendeződhet a piac, a biztosítók komoly versenyre készülnek. Az érdekelt szereplők mintegy 2,5 milliárd forintos marketingköltséggel szeretnék támogatni a kampány sikerét. Ingyenes fedezetek, ingyenes biztosítási összegek formájában versenyeznek a biztosítók, február óta futnak a bannerkampányok. Az új kötések díja elkezdett markánsan csökkenni, 10-20-40-51%-os díjkedvezményeknek köszönhetően. A felmondott szerződések call centeren keresztüli azonnali visszakötése is megjelent a piacon, ez szerencsétlen helyzetet teremthet. El kellene gondolkozni azon, hogy érdemes-e elveszíteni tömegesen szerződéseket, mint 51 százalékkal alacsonyabban újrakötni a szerződéseket. Az első kgfb kampányok, 2006 körül még digitálisan felkészületlenek voltak az ügyfelek, mostanra ez megváltozott. A mostani kampányba a kormányzat is beszállt, ez kihathat az alapvetően váltani nem szándékozó idősebb korosztály attitűdjére is. A lakásbiztosítás nem kgfb, mert ez nem kötelező, ezért hajlandóak magasabb díjjal is megkötni. A kampányok sikere 3 tényezőtől függ:

a biztosítók egyidejű érintettsége,

a márciusi médiafelhajtás,

és az elérhető kedvezménye, jelentős megtakarítások.

A családi házak érintettsége a legnagyobb, több mint 2 millió ingatlannal, az átlagdíjak itt 70 500 forint körül alakulnak. A sajtó ereje is jelentős az elemzőközpont szerint, a felhasználók naponta 4-8 alkalommal fognak találkozni a kampányra vonatkozó felhívással.

