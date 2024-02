Digitális biztosítások: egyre többen várják el az összehasonlító elemzéseket

Biztosítás konferenciánk 4. szekciójában „A jövő biztosításkötése: ki a digitalizáció nyertese?” címmel tartott előadást Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója. A szakember szerint a biztosítási piacon is egyre nagyobb szerepe van az összehasonlító elemzéseknek: az ügyfél gyors, tiszta döntést szeretne hozni, és az online térben a szakértői összehasonlítás elvégzését várják el.

Besnyő Márton a 30 éves Netrsik.hu vezetője, a társaság 6 országban 10 vezető márkát birtokol, 10 millió ügyfele van, 4 millió szerződést kötnek náluk évente. A biztosítási szektorban az elmúlt években lassabb volt a fejlődés az online térben, ugyanakkor itthon

már az utasbiztosítások nagy részét az utazás napján kötik sokan, ebben a szegmensben a szerződések több mint 70 százalékát kötik digitálisan.

A teljes lakásbiztosítási szerződési mennyiség 22 százalékát, több mint 400 ezer szerződést kötnek online,

a kgfb szerződéseknek pedig 33,5%-a digitális, a casco esetén 9 % ez az arány.

Az ügyfél a digitális térben is támogatást szeretne, akárcsak az offline térben. A Netrisken, 250-300 ajánlatot hasonlítanak össze, kgfb-nél 500 terméket vetnek össze, ami hatalmas munkával jár.

Tavaly vezették be a rating rendszert a casco és az utasbiztosítások terén is, a tapasztalatok szerint az ügyfelek hajlandóak érték alapú összehasonlításokat elvégezni. Az utasbiztosításban két év alatt megduplázták az értékesítési volument, a rating rendszer bevezetésével jobb minőségű szolgáltatásokat kaptak.

A rating rendszert más piacokon, például lakásbiztosításoknál is kipróbálták, erre márciustól sor fog kerülni a lakásbiztosítási kampánynál. Az online térben a Netrisk rendelkezik a legnagyobb call centerrel, ők élő chatben és telefonon is után követik a szerződéskötéseket. Tavaly sikeresen teszteltek AI megoldásokat a hatékonyabb kiszolgálás érdekében, nem csak az értékesítésben, hanem az adminisztratív feladatok támogatásában is.

A pénzügyi piacon az ügyfél gyors, tiszta döntést szeretne hozni, és az online térben a szakértői összehasonlítás elvégzését várják el. Bevezették a kártyás fizetéseket is. Az ügyfél ár-érték alapján akar keresni, ez a kgfb biztosításoknál is megugorható, ha kiegészítő szolgáltatásokat is kap az ügyfél.

A jutalékszintek módosítása stimulálja a versenyt a piacon. A magánegészségügy beemelése az öngondoskodási rendszerbe is fontos lenne, ezt össze lehetne kombinálni a nyugdíjbiztosításokkal is.

Besnyő Márton szerint a legnagyobb kihívás, hogy hogyan lehet az ügyfeleket támogatni a digitális és az offline térben. Ebben szükség van az AI-ra és a digitális megoldásokra, hogy az összehasonlításokat transzparenssé lehessen tenni. A digitalizáció igazi nyertese az ügyfél – zárta gondolatait a szakember.

Címlapkép forrása: Portfolio