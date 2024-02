Megint elszállt a bitcoin - Mi folyik itt?

A bitcoin árfolyama közel 10 százalékot emelkedett két kereskedési nap alatt, így 2019 decembere óta nem látott szintre került a jegyzés.

Ez emelkedést támogatta, hogy a MicroStrategy kriptobefektető és szoftvercég hétfőn közzétette, hogy nemrég mintegy 3000 bitcoint vásárolt 155 millió dollárért.

MicroStrategy has acquired an additional 3,000 BTC for ~$155 million at an average price of $51,813 per . As of 2/25/24, now hodls 193,000 acquired for ~$6.09 billion at an average price of $31,544 per bitcoin. #bitcoin