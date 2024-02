Egy nap alatt megduplázódott a kamuhúsos cég árfolyama

A Beyond Meat árfolyama egy ponton megduplázódott a tegnapi piaczárás után, miután a cég vártnál jobb bevételi számokat közölt a negyedik negyedévre vonatkozóan - írja a Bloomberg

A növényi alapú húspótlókat gyártó Beyond Meat árfolyama 106 százalékos pluszba került a tegnapi piaczárás után, miután a cég bejelentette, hogy a negyedik negyedéves bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az árfolyam a csúcshoz képest korrigált, így 73,5 százalékos pluszban várja a mai piacnyitást.

A vállalat 73,7 millió dolláros bevételt jelentett (-7,8% év/év), szemben a 66,8 millió dolláros elemzői konszenzussal. A bevételek mind az Egyesült Államokban, mind nemzetközi szinten meghaladták az előrejelzéseket. A kaliforniai székhelyű vállalat nemzetközi növekedése ellensúlyozta az Egyesült Államokban tapasztalt jelentős bevételcsökkenést. Az amerikai kiskereskedelmi bevételek 23 százalékkal, míg az étkeztetési szolgáltatásokból származó bevételek 26 százalékkal estek vissza annak ellenére is, hogy a cég kedvezményeket kínált. Nemzetközi szinten viszont a bevételek 22 százalékkal nőttek a kiskereskedelemben és 34 százalékkal az étkeztetési szolgáltatások terén. Külföldön szintén kedvezményeket biztosított a cég.

Ethan Brown vezérigazgató elmondta, hogy a cég 2024-ben számos intézkedést fog tenni a nyereségesség elérése érdekében, többek között csökkenti az üzemeltetési költségeket, módosítja az árazást és piacra dob egy új, egészségesebb Beyond Burger terméket. A műveletek hatékonyabbá tétele érdekében a vállalat bejelentette a Beyond Meat Jerky termékcsaládjának megszüntetését is, amelyet korábban egy közös vállalkozás keretében indítottak a PepsiCo-val.

Ezek az intézkedések javítani fogják a rövid távú működésünket együtt az idei év során tervezett további lépésekkel, amelyek célja pénzügyi helyzetünk megerősítése

- mondta Brown.

A Beyond Meat jelentősen csökkentette működési kiadásait 2023-ban: ezek az év folyamán 107,8 millió dollárra mérséklődtek a korábbi évben feljegyzett 320,2 millió dollárról. Ennek eredményeképpen a cég jelenleg 205,9 millió dollár készpénzzel és 1,1 milliárd dollár adóssággal rendelkezik.

A vállalat az egész évre 315 és 345 millió dollár közötti nettó árbevételt vár, szemben az elemzők 343,9 millió dolláros becslésével.

Címlapkép forrása: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg via Getty Images