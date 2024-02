Fontos adatok jönnek - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio 2024. február 29. 07:57

Jó hangulatban telt a kereskedés ma reggel Ázsiában, ezt követően pedig iránykeresésre számíthatunk Európa tőzsdéin, Amerikában pedig vegyes nyitás várható. A nyitást követően a magyar tőzsdén a Richterre lesz érdemes figyelni, ugyanis a gyógyszergyártó ma hajnalban tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, ráadásul a társaság a tavalyi évben rekordbevételt ért el.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, reggel a KSH a beruházások negyedik negyedéves számait közli, emellett pedig a januári ipari termelői árak alakulását is megismerhetjük, és demográfiai statisztikák is érkeznek. Ezen a napon érkezik a német infláció (az eurózóna átlagának legfontosabb előfutára) és az amerikai PCE-infláció is, valamint az USA-ban lakáspiaci adatokat is ismertetnek.