Történelmi csúcsra ment a Richter!

Portfolio 2024. február 29. 09:32

Jó hangulatban telt a kereskedés ma reggel Ázsiában, ezt követően pedig pluszban vannak az európai tőzsdék is, Amerikában pedig vegyes nyitás várható.

Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma érkezik a német infláció (az eurózóna átlagának legfontosabb előfutára) és az amerikai PCE-infláció is, valamint az USA-ban lakáspiaci adatokat is ismertetnek.