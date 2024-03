Rászabadították a mesterséges intelligenciát a telefonokra - Mutatjuk, mi a legizgalmasabb most a mobiloknál

A világ legnagyobb technológiai vállalatai a héten Barcelonába érkeztek a Mobile World Congressre, hogy bemutassák a legújabb mobiltechnológiát, és jövőbe mutató fejlesztéseiket. Mára vitathatatlanul a kiállítás vált a mobilpiac legfontosabb eseményévé, idén több mint 100 ezer látogatóval. A mesterséges intelligencia körüli hype körbelengte az egész rendezvényt, a technológiai és távközlési vállalatok új termékeket és funkciókat mutattak be standjaikon, remélve, hogy a generatív mesterséges intelligencia körüli felhajtás fellendíti az okostelefonok értékesítéseit. Az is látszik, hogy még nem adták fel a hajtogatható modelleket a gyártók. Most bemutatunk néhány izgalmas mobilkészüléket, a teljesség igénye nélkül, amiket élőben kipróbálhattunk a rendezvényen.

Bár a legnagyobb mobilgyártók, mint a Samsung már leszoktak arról, hogy az MWC-n mutassák be legújabb telefonjaikat, inkább saját rendezvényt szerveznek, akadnak még, akik ide időzítik a legújabb telefonok bemutatását. A kínai technológiai vállalat, a Honor például az idei MWC-n mutatta be új Magic 6 Pro okostelefonját, valamint MagicBook Pro 16 laptopját is. Utóbbi mesterséges intelligencia funkciót is kapott, ami például lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az olyan alkalmazásokat, mint például az üzenetküldők, egyetlen húzással áthelyezzék az eszközök között, például egy androidos okostelefonról egy Windows PC-re. Az eszköz Kínában már elérhető, és a vállalat azon dolgozik, hogy kereskedelmi forgalomba hozza a tengerentúlon.

A készülékek mellett egy kísérleti szemkövető AI funkciót mutatott be a Honor, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy távolról nyissák ki és mozgassák autójukat, csak a telefon képernyőjére pillantva. A vállalat közben azon is dolgozik, hogy globálisan integrálja telefonjába az úgynevezett LlaMA 2 nagy nyelvi modellt, a ChatGPT-hez hasonló saját eszközét.

A rendezvényen szembetűnő volt az is, hogy a telefongyártók nem adták még fel azt, hogy a hajtogatható telefonokra rászoktassák a fogyasztókat.

A Honor például Magic V2 telefonját hozta el a kiállításra.

Különösen a kínai gyártók brillíroztak az összehajtogatható telefonok terén, a ZTE egy új modellt is bemutatott, Nubia Flip 5G néven.

Az összehajtogatható telefon mellett több új készüléket mutatott be a ZTE, a Focus 5G-telefonokat, és a Z60 Ultra telefont. A Nubia-sorozattal, amely erős fényképezési képességeiről ismert, globális terjeszkedésbe kezd a vállalat, Európában, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában is értékesíteni fogja őket.

A ZTE egy mesterséges intelligenciával ellátott 3D-s táblagépet is elhozott Barcelonába, aminek segítségével szemüveg nélkül lehet 3D-s videókat nézni, vagy akár oktatásra használni, amit orvosi példákon mutatott be a cég. Sok évvel ezelőtt a 3D-s televíziókkal próbálkoztak a nagy tévégyártók, ami végül nem lett általános elterjedt technológia, de még mozikban is alig találkozunk 3D-s filmekkel, eddig zsákutcának tűnt ez az irány. Bár a ZTE táblagépe tagadhatatlanul izgalmas, azért felhasználói élményben még nem az igazi.

Az összehajtogatható telefonoknál maradva a Lenovo, amely anno a Motorola megvásárlásával erősítette mobil üzletágát, most kiállította Razr 40, és Razr 40 Ultra telefonját, amely a Motorola egykori sikertermékének bevét viseli.

A legizgalmasabb azonban a standon a témában nem az összecsukható telefonok voltak, hanem a hajlított kijelzős telefon, amelyről még tavaly ősszel, a saját rendezvényén rántotta le a leplet a Leonov. Az adaptív kijelzős koncepciótelefont akár karon is lehetne hordani.

Az AI-képességek, mint minden mobilgyártónál, a Lenovónál is előkerültek. A Lenovo személyi asszisztenst fejleszt PC-khez és okostelefonokhoz egyaránt, ami soha nem hagyja abba a tanulást. Egyelőre még ez is fejlesztési fázisban van, a koncepció lényege, hogy a nagy nyelvi modellek segítségével a felhasználók kapcsolatba léphetnek személyes MotoAI asszisztensükkel, hogy válaszoljanak kérdésekre, üzeneteket fogalmazzanak meg, feladatokat ütemezzenek és még sok minden mást. Például a felhasználók feltölthetnek vagy rögzíthetnek egy képet az öltözékükről, hogy egyedi, mesterséges intelligencia által generált képeket készítsen, amelyek tükrözik a stílusukat.

A kínai mobilgyártók erős jelenléttel és újdonságokkal rukkoltak elő az idei MWC-n, de azért az európai távközlési szereplők sem tétlenkednek, a Deutsche Telekom például saját márkás telefonján azt mutatta be, hogy hogyan úszhatjuk meg a jövőben az alkalmazások telepítését, a mesterséges intelligencia segítségével.

Címlapkép forrása: GSMA