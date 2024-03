Tehetetlenül nézi végig a világ: nagy változás jön a népszerű édességnél

Elképesztőt emelkedett az utóbbi időszakban a kakaó ára, nem véletlen, hogy egyre több édességgyártónak lépnie kellett a népszerű élvezeti cikknél: sok esetben csökkentik a csokoládé kiszerelését, és egyre több esetben a csokoládé alapanyagát, a kakaót veszik ki az egyenletből.

A Bloomberg cikke ír arról, hogy a kakaó ára rekordmagasságba emelkedett, és a baj az, hogy a piaci szereplők nem számítanak a közeljövőben sem enyhülésre. Ahogy arra már felhívtuk a figyelmet, alapvetően

egy földrajzilag behatárolt, koncentrált piacról beszélünk a kakaótermesztés esetében, ugyanis a globális kínálat közel 60 százalékát két afrikai ország, Elefántcsontpart és Ghána adja.

Előbbi a legjelentősebb kitermelő, a mögöttünk álló hónapokban pedig az átlagosnál melegebb és szárazabb időjárásnak, illetve az országon áthaladó Harmattan passzátszélnek köszönhetően elkezdtek kiszáradni az elefántcsontparti kakaóföldek, aminek következtében kifejezetten alacsonyan alakult a termés: a januárban lezárult szüreti időszakban

az átlagos terméshozamhoz képest közel 40 százalékkal alacsonyabb mennyiséget tudott a világpiacra bocsátani az afrikai ország.

A piaci szereplők jelenleg attól tartanak, hogy a szűkösen alakuló kínálat nem fog tudni lépést tartani a magas kereslettel, jelentős hiányt okozva a kakaópiacon – ezt a várható hiányt árazva lőtt az egekbe a kakaó jegyzése.

A New Yorkban kereskedett határidős ügyletek átlagosan jóval 3500 dollár alatt maradtak tonnánként az 1980-as évektől 2023-ig minden évben.

Február 22-én a kakaó határidős jegyzései először lépték át a 6000 dollárt tonnánként.

Forrás: tradingeconomics.com

És úgy tűnik, nem ez a teteje: egyes iparági szakértők szerint még jelentős tér van a további áremelkedés előtt, az átlagosnál erősebben alakuló Harmattan-időszak ugyanis még március közepéig tarthat, további fennakadásokat okozva az elefántcsontparti termelésben és szállításban.

Mit jelent ez a csoki szerelmeseinek?

Nem sok jót. Tavaly a Mars módosította a népszerű Galaxy csokoládészeletet, 10 grammot lefaragva a standard termékméretből és újracsomagolta azt az ár csökkentése nélkül.

Bár eddig még működött az a modell, hogy a vállalatok a magasabb költségeket a fogyasztókra hárították, mivel az édesség nem létkérdés, a sorozatos áremelkedések egy idő után romló értékesítési számokba csaphatnak át. Ezt támasztja alá a NIQ piackutatócég szeptemberi felmérése is, amely szerint a fogyasztók a legnagyobb valószínűséggel a csokoládéra és az édességekre fordított kiadásokat fogják csökkenteni, ha az infláció tovább emelkedik.

A nap végén, a pénztárgépnél a költségek határozzák meg leginkább a vásárlási döntéseket

- mondta Brian McKeon, a Nemzeti Édességgyártók Szövetségének közpolitikáért felelős alelnöke az Amsterdam Cocoa Week konferencián február elején.

Mivel a további áremelésekre korlátozott tehát a mozgástér, az édességgyártól elkezdtek más irányba menni:

csökkentik a csomagolás méretét, automatizálják a gyártási költségeket, és kevesebb kakaót vagy más ízesítőket tartalmazó termékeket népszerűsítenek.

A Nestlé nemrégiben mutatta be az Egyesült Királyságban a mogyoró ízesítésű, buborékos Aero csokoládécsaládját, amely - 36 grammos darabonkénti légzsebeinek köszönhetően körülbelül harmadával könnyebb, mint a konkurens csokoládécsaládékéi. Az Egyesült Államokban, ahol a Kit Kat szeleteket a Hershey gyártja, az állandó ízválaszték legújabb tagja - Chocolate Frosted Donut - nem teljes bevonattal, hanem részleges csokoládémártással készült. Ezzel jóval kevesebb csokoládét és kakaóvajat tartalmazó terméket dobtak piacra a klasszikus Kit Kathez képest.

Carl Quash III, az Euromonitor International snackekért és táplálkozásért felelős vezetője szerint ma az Egyesült Államokban értékesített formázott és szegmentált csokoládészeletek több mint 40%-át valami mással töltik meg, legyen az karamell, dió vagy gyümölcs.

Ez a trend egy ideig hanyatlott, de most, a kakaó magas ára miatt egyre több ilyen újítást fogunk látni a piacon.

Az biztos, hogy a fogyasztókat már kezdik hozzászoktatni a kakaószegény édességekhez. Kitűnő példa erre a 124 millió ember által követett Super Bowl, ahol a televíziós közvetítésben a hagyományos, tömör csokoládéból készült csokiváltozatok helyett a több millió dolláros reklámidőben a Mars és a Hershey édességóriások is a mogyoróvajjal töltött M&M's és Reese's csokikat reklámozták.

Forrás: Getty Images

Kakaóvaj helyett pálmaolajé a jövő?

A kakaóvaj, amely a babok őrlése során keletkezik, a csokoládé egyik legfontosabb összetevője.

Egy átlagos tábla tejcsokoládé körülbelül 20% kakaóvajat tartalmaz.

Egyes élelmiszer-gyártók azonban megtalálják a módját, hogy a kakaóvaj egy részét olcsóbb helyettesítő anyagokkal, például pálmaolajjal helyettesítsék termékeikben. A kakaóvaj-alternatívákat gyártó svéd AAK AB vállalat szerint a kakaó és a kakaóvaj magas ára miatt több vásárló vette fontolóra a termékeit, bár a kisebb csokoládészeletek piacra dobása némileg tompította a hatást.

A kakaóvajról a kakaómentes csokoládéhelyettesítőkre való átállás jobban működik az olyan nem prémium csokoládéknál, mint például a vékony bevonatok a müzliszeleteken és a pékáruk töltelékeinél. A kakaómentes helyettesítő anyagok egyébként már régóta elterjedtebbek az olyan melegebb éghajlatú országokban, ahol a kakaóvaj alacsony olvadáspontja egyébként is problémát jelent.

A pálmaolaj mellett szóló érv lehet az is, hogy a Journal of Nutrition and Food Sciences című szaklapban tavaly megjelent tanulmány szerint a pálmaolaj nem tartalmaz transzzsírokat, így koleszterintartalma egyharmada a kakaóvaj koleszterintartalmának. Mindemellett tápanyagokban és antioxidánsokban is gazdag, megtalálható benne például béta-karotin, karotinoidok, glicerolipidek, foszfolipidek, fitoszterolok, szkvalén, tokoferol, tokotrienolok, triacilglicerinok, ubikinonok, A-, D- és E-vitaminok is.

A növényi olajok koleszterintartalma, forrás: Journal of Nutrition & Food Sciences

Címlapkép forrása: Getty Images