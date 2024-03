Magas szinten találtak rákkeltő anyagot több pattanás elleni készítményben

Portfolio 2024. március 07. 08:25

Az amerikai Valisure laboratórium arra hívta fel a figyelmet, hogy több akne (pattanás, mitesszer) kezelő termékben, köztük az Estee Lauder féle Clinique, a Target féle Up & Up, és a Clearasil márkák termékeiben is rákkeltő benzolt találtak magas szinten. A Valisure felszólította az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságot a termékek vizsgálatára és esetleges visszahívására.