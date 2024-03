2027-re jöhet a 10 milliárd forintos árbevétel a Kermann IT Solutionsnél

A Kermann IT Solutions Nyrt a BÉT Xtend piacának legfiatalabb tagja. A BÉT 2024. január 30-án regisztrálta a részvényeket az értékpapír listára, ekkortól lett Nyrt a társaság, de a kereskedés még nem indult el, mivel 2024. február 19-29 közötti időszakban egy zártkörű tőkeemelést hajtott végre a cég új törzsrészvények kibocsátásával.

A tőkeemelés lezárult az Igazgatóság március 7-i határozatában döntött a tőkeemelés elfogadásáról, ami a BÉT Xtend piac eddigi történetének második legnagyobb értékű, intézmények nélküli tőkebevonását jelentette. A kibocsátás során kizárólag privát befektetők több, mint 457 millió Ft értékben jegyeztek új Kermann IT részvényt. Ezzel közel 10%-os közkézhányad keletkezett. A részvénykibocsátás sikere azt is jelenti, hogy a részvényt jegyző kisbefektetők bíznak a Kermann IT csapatában, és hisznek a vállalat sikerében. Várhatóan április 10-től már lehet kereskedni a Kermann IT részvényekkel a BÉT Xtend piacán.

A Kermann IT Solutions Nyrt üzleti tevékenysége három fő lábon áll. Ezek közül a legnagyobb az informatikai rendszerintegrációs szolgáltatások, ami az árbevétel több, mint 80%-át adja. A második láb egy saját szoftveres megoldás, egy identity-management szoftver, amely szolgáltatást elsősorban magas IT biztonságot igénylő vállalatok, pl. bankok felé értékesítik. A harmadik pillér az épületüzemeltetéshez kapcsolódó informatikai szolgáltatások (BIM) területe.

A 2023-ban elfogadott növekedési stratégiában megfogalmazott tervek szerint 2027-re kitűzött cél a 10 milliárd forintos árbevétel átlépése. De ennél is fontosabb, hogy a korábban 20-25 százalékos szolgáltatási árbevétel arányt 3 év múlva 40 százalékra tornásszák fel. Ennek érdekében erőteljesen növelik a jóval magasabb haszonkulcsú szolgáltatás típusú árbevételek arányát egyrészt a rendszerintegrációs üzletágon belül, másrészt a saját szoftveres megoldások bővítése által. Ezzel el tudják majd érni, hogy az elmúlt évek 8-9 százalékos EBITDA marzsa 13-15 százalék közé emelkedjen.

A Kermann stratégiája egyértelműen a folyamatos fejlődés, növekedés, ami az elmúlt években mind árbevételben, mind létszámban, mind ügyfélszámban egyaránt megvalósult. A bevont tőke és esetleges későbbi újabb tőkeemelések segítségével a növekedési folyamatot szeretnék felpörgetni iparági akvizíciók megvalósításával.