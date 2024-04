Jöhet az új történelmi csúcs az OTP-nél? És mi lesz a Mollal?

Az elmúlt napokban úgy tűnt, hogy megtorpanhat a rali a magyar tőzsdén, szerdán azonban az OTP vezetésével új csúcsra emelkedett a BUX index. A bankpapír mellett azonban a többi nagypapírban is vannak még kedvező lehetőségek. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutatnak a grafikonok a magyar tőzsde nagyágyúinál, többek között pedig arra a kérdésre is választ kaptunk, hogy melyik most a legalulértékeltebb blue chip a magyar börzén.