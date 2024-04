Concorde: több mint 50 százalékkal többet érhet a Wizz Air részvénye

A Concorde elemzője a céláremelést a Wizz Air legnagyobb piacain látható javuló fogyasztói szentimenttel és a növekvő reálbérekkel indokolta.

Ez a trend az utazási keresletet továbbra is erősen, a jegyárakat pedig magasan tarthatja a következő negyedévekben.

Az optimista vélemény ellenére az elemző szerint a következő hetek továbbra is rázósak lehetnek a részvényeknek, mert előrejelzése szerint a nettó profit jelentősen el fog maradni a menedzsment korábbi várakozásától. Ez azonban a negatív hírek végét is kijelölheti.

Az elmúlt hetek turbulenciáját az okozta, hogy az idei évben a Wizz Air szempontjából fontos deviza- és nyersanyagpiaci mozgások kedvezőtlenül alakultak. A dollár erősödésre, valamint az olajár emelkedésére érzékenyen reagált a részvény, melyben ennek hatására profitot realizáltak a befektetők. Az idei első naptári negyedévben látott több mint 2 százalékos dollár erősödés az euróval szemben ráadásul nagyjából 50 millió euróval ronthatta a Wizz Air március végével lezárt negyedéves eredményeit. Részben ennek a negatív hatásnak is köszönhetően a márciussal zárult pénzügyi évben a Wizz Air 246 millió euró profitot érhetett el az elemző szerint, mely a 350-400 millió euró menedzsment várakozástól jelentősen elmarad.

Az április 1-jén indult új, 2025-ös pénzügyi évre ugyanakkor kimagasló, 125 százalékos profit növekedést vár az elemző, így a profit rekord magas 554 millió euró lehet. Ez jelentősen meghaladja a Ryanair és az easyJet várható profit bővülését, ugyanis sorban 34 és 12 százalékos növekedéssel számol a konszenzus jelenleg az említett két társaságra vonatkozóan. Emiatt a Wizz Air masszívan felülteljesítheti a szektortársakat a következő negyedévekben.

A Wizz Air május 23-án fogja közzétenni az előző negyedéves jelentését, ugyanakkor arra számít az elemző, hogy még ezt megelőzően a következő hetekben egy rövid tájékoztató keretében a menedzsment beszámolhat az előző évi eredményekről.

A Wizz Air részvényei jelenleg 5,8-as előretekintő P/E rátán forognak, mely masszív diszkontot jelent a covidot megelőző évekre jellemző bőven 10 feletti értékektől. A társaság likviditásával kapcsolatban sok kétely felmerülhetett az utóbbi időben, ugyanakkor optimizmusra adhat okot, hogy az év elején sikeresen visszafizette 500 millió eurónyi lejáró kötvényét. Ezt azóta nem finanszírozta újra új kibocsátással, igaz, arról nem tudni, hogy más finanszírozási eszközt igénybe kellett-e venni időközben a likviditás elégséges szinten való tartásához. A javuló készpénzgeneráló képesség viszont a következő negyedévekben az eladósodottsági mutatókat tovább javíthatja, melynek következményeként arra számít a Concorde, hogy a piaci szereplők át fogják árazni a részvényeket - olvasható az elemzésben.

Az izraeli konfliktus és az Ukrajnában dúló háború továbbra is kockázatot jelent a légitársaságoknak, ugyanakkor az elmúlt hónapokban már az ezzel kapcsolatos hírekhez hozzászoktak a befektetők. Jelentős regionális eszkaláció hiányában emiatt arra számít a Concorde, hogy ezt a kockázatot egyre kisebb mértékben fogják árazni a befektetők. A Wizz Air növekedését továbbá erőteljesen korlátozza idén és jövőre is a jelenleg 45 repülőgépet érintő hajtómű probléma. A hajtóműveket gyártó cég, a Pratt & Whitney ugyanakkor a szerződésben foglaltak szerint jelentős kompenzációt fizethet a Wizz Airnek, mely a Concorde számításai szerint idén közel 310 millió euró bevételt jelent majd. Ez a tétel az eredményeket javítani fogja, így a Concorde profit várakozása tartalmazza ezt a nagyon masszív pozitív egyszeri tételt is.