Esésbe váltottak az amerikai tőzsdék a fontos adatok előtt

A délutáni kereskedésben nagyrészt emelkednek az európai tőzsdék, bár határozott erősödésről továbbra sem beszélhetünk, mindössze mérsékeltek az elmozdulások. A magyar piac a reggeli csúcsdöntés után továbbra is a negatív tartományban mozog, elsősorban az OTP gyengülése miatt - a bankpapír 0,8 százalékos esésben van, részben azért is, mert Nagy Márton ma arról beszélt egy rendezvényen, hogy a lakossági kamatstop július elseje után is maradni fog.