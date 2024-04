Komoly eséssel indul a nap a tőzsdéken

Portfolio 2024. április 05. 09:28

Gazdasági információk tekintetében ma több fontos adat is érkezik, például az Eurostat a februári kiskereskedelem számait közli, míg az Egyesült Államokban érkezik a hét legfontosabb adata, a kamatpolitika szempontjából jelentős munkanélküliség alakulása – ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy az amerikai jegybank vélhetően azért is hajlik a kamatvágásra a vártnál magasabb infláció ellenére is, mivel az amerikai munkanélküliség emelkedése könnyen felgyorsulhat, ezt pedig szeretné megelőzni a Fed.



Az európai vezető részvényindexek nagyobb, 1 százalék feletti mínuszban nyitottak pénteken.