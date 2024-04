Direkt hadüzenetet küldött a kormány az élelmiszermultiknak: hamarosan megszólal a Spar, Tesco, Auchan

Véget értek a „békeidők” a kiskereskedelemben. Egyrészt a fogyasztói igények változását, a makrogazdasági helyzeten túl, megannyi attribútum fűti. Ráadásul az állami szerepvállalás is egyre hangsúlyosabb, és hangosabb. Utóbbira kiváló példa a SPAR és a magyar kormány csetepatéja. Így nem túlzás, hogy igencsak izgalmas lesz a RETAIL DAY 2024 - Powered by Pénzcentrum konferencia csúcsvezetőket egymás mellé ültető kerekasztala. Hiszen április 11-én egyrészt Heiszler Gabriella most először szólal meg élőben a botrány kirobbánását követően, másrészt betekintést nyerhetünk abba is, hogy a versenytársak hogyan látják a SPAR által fémjelzettt, de a teljes szektort érintő helyzetet.

Soha nem látott kihívások tépázzák a teljes kiskereskedelmi szektort, és ezt már igazolja a legtöbb makrogazdasági mutató is. A versenyben csak az képes talpon maradni, aki tudja a megfelelő válaszokat a szektor legégetőbb kérdéseire. Ilyen többek között a szektort régóta feszítő munkaerőhiány kérdése, az egészséges piaci mechanizmusokat jelentősen megbolygató kormányzati beavatkozások, vagy épp a világgazdaságban zajló ellátási zavarok. De természetesen készülni kell a jövő kihívásaira is, így a piaci szereplőknek foglalkozniuk kell azzal, hogy milyen lehetőségeket rejt magában a gépi támogatás, illetve automatizáció, továbbá hogyan lehet a csúcsra futtatni a profitot a mesterséges intelligencia segítségével. Ha te sem akarsz lemaradni, akkor neked is a RETAIL DAY 2024 - Powered by Pénzcentrum konferencián a helyed!

A RETAIL DAY 2024 - Powered by Pénzcentrum konferenciát 3 hangsúlyos előadás nyitja. Elsőként kollégánk, Madár István, a Portfolio vezető elemzője ad a szektorról makrogazdasági kitekintőt; majd az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) új főtitkára, Vámos György utóda, Kozák Tamás nyújt bepillantást a fogyasztási és kiskereskedelmi trendekbe. A nyitóelőadások sorát pedig Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára zárja, aki a nagy- és kiskereskedelmi piacok szabályozásáról ejt majd szót, különös tekintettel arra, hogy vajon mit miért tesz az állam, és hogyan lehet/kell/muszáj rá piaci, azaz profitorientált szemlélettel reagálni.

Megszólal a Spar, Tesco, Auchan

De a RETAIL DAY 2024 - Powered by Pénzcentrum konferencia talán legjobban várt programpontja a csúcsvezetők kerekasztala lesz, amelynél a kiskereskedelmi szakma krémje reagál majd az olyan fajsúlyos kérdésekre, mint például arra, hogyan lehet a kormány feltűnően aktív szabályozási, piacformálási, adózási (gazdaság)politikájára piaci szemlélettel reagálni. A kerekasztalnál vendégünk lesz:

Heiszler Gabriella , elnök - ügyvezető igazgató, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

, elnök - ügyvezető igazgató, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Lucenko Viktória , vezérigazgató, Auchan Magyarország

, vezérigazgató, Auchan Magyarország Pálinkás Zsolt , vezérigazgató, Tesco Magyarország

, vezérigazgató, Tesco Magyarország Várkonyi Balázs, Extreme Digital, alapító, Vatera és Jófogás, ügyvezető igazgató

Korábban, még a botrány kirobbanása előtt, hosszabban nyilatkozott a Pénzcentrumnak Heiszler Gabriella. Mint az a SPAR Magyarország ügyvezetője elmondta, nagyon örül, hogy a kereskedelem egy másik minisztériumhoz került. Akkor még úgy fogalmazott, hogy

nagyon kellene azon dolgoznunk Magyarországon, hogy a kereskedelmi szakma becsületét, értékét jobban megmutassuk, és találjunk olyan szövetségeseket, akik a kereskedelmet is értéknek tekintik, és segítenek a kereskedelmi érdeket érvényesíteni az értékláncban.

A február végi nyilatkozat óta persze jó sok víz lefolyt a Dunán. Mint ismert, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója, Hans Reisch éles kritikát fogalmazott meg a magyar kormány gazdaságpolitikájával, különösen a különadókkal és egyéb, szerintük versenykorlátozó intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek miatt az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságánál is bejelentést tettek. Nem sokkal a Die Pressében megjelent nyilatkozat után a magyar kormány is megszólalt, elsőként a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd később Lázár János is erős üzenetet küldött az élelmiszerláncnak, nemrég pedig azt is megszellőztették, hogy a magyar kormány rágalmazás miatt bíróság elé citálná a boltláncot. Nem sokkal később a Spar magyar dolgozói levelet kaptak az anyacégtől, amiből az is kiderült, hosszú távra terveznek Magyarországon.

Így nem túlzás, hogy igencsak izgalmas lesz a RETAIL DAY 2024 - Powered by Pénzcentrum konferencia csúcsvezetőket egymás mellé ültető kerekasztala, hiszen egyrészt Heiszler Gabriella most először szólal meg élőben a botrány kirobbanását követően, másrészt betekintést nyerhetünk abba is, hogy a versenytársak hogyan látják a SPAR által fémjelzett, de a teljes szektort érintő helyzetet.

Ha tehát nem akarsz lemaradni arról, hogy mit gondol a retail szakmai krémje a kiskereskedelmi szektor kihívásairól, és milyen gyakorlati megoldásokkal reagálnak mindezekre, akkor 2024. április 11-én neked is a RETAIL DAY 2024 - Powered by Pénzcentrum konferencián a helyed! A rendezvényen kiemelt témáink lesznek:

Megszólalnak a retail-szektor legfontosabb döntéshozói a szakma jelenéről és jövőjéről.

A nagy- és kiskereskedelmi piacok szabályozása – Mit miért tesz az állam?

Az ideális omnichannel kereskedelem előnyei.

A vásárlói igények/magatartás kielégítése a dinamikus változások korában.

Kihívások és lehetőségek az ellátási láncok fenntartásának biztosítása érdekében.

Marketing, kommunikáció és PR a kiskereskedelemben.

AI a kiskereskedelemben: Átfogó kép, gyakorlati példákkal az iparág digitális átalakulásáról.

Retail-Tech: Digitalizáció, automatizáció, és az ESG szerepe a kiskereskedelemben.

Retail Day 2024 - Powered by Pénzcentrum

