Megint felpörögnek az események a tőzsdék - Mutatjuk, mire érdemes figyelni a következő hetekben

Portfolio 2024. április 10. 18:00

A héten elindul az első negyedéves gyorsjelentési szezon, szokásos módon az amerikai nagybankok jelentéseivel. Jövő héten aztán a technológiai szektor első vállalatai is közzéteszik a legfrissebb számaikat, amelyek azért is lesznek érdekesek, mert a tech szektor papírjai az elmúlt időszakban alulteljesítővé váltak az év korábbi részéhez és más piaci szegmensekhez képest. Az S&P 500 vállalatainak összesített profitnövekedésének oroszlánrészét ugyan most is várhatóan a tech cégek fogják adni, de egyes elemzők szerint érdemes lesz figyelni az arra utaló jelekre, hogy más ágazatok eredménynövekedése is gyorsulóban van, ami megerősítést adhat a piacon az elmúlt hetekben elindult rotációnak.