AI-megoldással digitalizálta a gépjárműszemlét az Allianz

Mesterséges intelligenciával vezérelt digitális gépjárműszemlét vezetett be az Allianz a casco-szerződések megkötésénél - közölte a biztosító. Az üzleti mesterséges intelligencia megoldásokkal, a legkülönbözőbb AI use case-ekkel egy teljes napon át foglalkozunk április 23-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!