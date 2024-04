Itt a vége: fontos Google funkciónak inthetünk búcsút

A VPN a Google One előfizetési csomag részeként debütált, a 9to5Google szerint a cég nem adott meg részletes indoklást vagy pontos dátumot a szolgáltatás leállítására, csupán annyit közölt, hogy a felhasználók nem vették igénybe ezt a funkciót.

A virtuális magánhálózat (VPN) lehetővé teszi az internetes tevékenységek elrejtését és régiós korlátozások feloldását, így például egy Amerikában elérhető weboldal is megnyitható Európából, ha az illető egy ottani szerverhez kapcsolódik. A Google One keretében kínált VPN-t Android, iOS és asztali gépeken lehetett használni, sőt egyes piacokon önálló előfizetésként is elérhető volt.

A vállalat most úgy döntött, hogy befejezi e szolgáltatás nyújtását, arra hivatkozva, hogy a felhasználók egyszerűen nem használták azt. A 9to5Google által feltett kérdésekre a Google nem részletezte tovább terveit, csak annyit közölt, hogy a Google One keretében más szolgáltatások fejlesztésére összpontosítanak majd a jövőben. A meglévő VPN-felhasználóknak alternatív megoldásokat ajánlanak majd külső fejlesztőktől.

