Hol állhat meg a Richter esése?

Kedden csúnyán megütötték a Richtert, az árfolyam pedig több fontos technikai szintet is leszakított. Ezt követően a szerdai kereskedésben is csak egy kisebb felpattanást látunk és jelenleg is egy kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam. Éppen ezért megnéztük, hogy hogyan néz ki a technikai kép a Richter esetében.