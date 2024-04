Állami utasításra távolított el alkalmazásokat az Apple Kínában

Az Apple többek között a Metához tartozó WhatsApp és Threads alkalmazásokat is eltávolította a kínai App Store-ból, miután a kínai kormány nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva erre utasította, írja a Reuters.

A WhatsApp és Threads mellett a Telegram és a Signal is kikerült az alkalmazásboltból. A Meta más alkalmazásai, köztük a Facebook, az Instagram és a Messenger továbbra is letölthetők maradtak, de a YouTube és az X is elérhető Kínában.

A négy alkalmazás eltávolítása arra utal, hogy a kínai kormány egyre intoleránsabbá válik az olyan külföldi online üzenetküldő szolgáltatással szemben, amelyek nincsenek az ellenőrzése alatt.

"A kínai kibertér-felügyelet nemzetbiztonsági aggályaik alapján elrendelte ezen alkalmazások eltávolítását a kínai áruházból. Kötelesek vagyunk követni a törvényeket azokban az országokban, ahol működünk, még akkor is, ha nem értünk egyet" - áll az Apple közleményében.

Egyébként a négy eltávolított alkalmazás közül egyiket sem használják széles körben Kínában, ahol a WeChat a legnépszerűbb.

Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images