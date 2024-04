Elárulták a szakértők: így forradalmasíthatja az AI a munkahelyeket

Hogyan lehet támogatni a munkavállalókat az AI segítségével? Lehet munkavállalói élményt nyújtani és produktivitást növelni a cégeknek a mesterséges intelligencia által? Lehet-e gördülékenyen végigvinni a folyamatot, meggyőzni a munkavállalót arról, hogy az ő munkáját segíti, és nem elveszik az új rendszerek? Ezekről a kérdésekről szólt a Portfolio AI in Business konferenciájának II/A szekciójának panelbeszélgetése, Lassú Lillával (Supercharge, Chief People Officer), Pereczes Jánossal (Magyar Bankholding, ügyvezető igazgató), és Szajbély Benedekkel, a Griffsoft vezérigazgatójával. A beszélgetést Molnár Noémi, BeHive Consulting Chief Behavioural Scientist-je moderálta.

Lassú Lilla (Supercharge) elmondása szerint az AI már egy „okos irodában” is eszközként növelheti a munkavállalói élményt (pl. automatikus hőmérséklet-szabályozással), még ha nem is erre vetül a legnagyobb reflektorfény. Hangsúlyozta, hogy természetesen a belső szoftverekben és a mindennapi munkavégzésben is jelentős élményt nyúlhat azáltal, hogy hatékonyabbá és könnyebben végezhetővé teszi a mindennapi feladatokat.

Lassú Lilla elmondta, hogy a gördülékeny bevezetés érdekében ő elsőként felmérné a munkavállalók véleményét, hozzáállását az AI-innovációk bevezetése és fejlesztése előtt.

Lehetőséget adna arra is, hogy a munkavállalói közösség javaslatokat fogalmazzon meg.

Kiemelte, hogy a toborzás területén előrelépést jelenthet az AI, gyorsabban szűr, és javasol lehetséges munkavállalókat a meglévő adatbázisokból, habár az interjúztatás még mindig emberi, HR-es feladat.

Lassú Lilla azt is hangsúlyozta, hogy az AI minden területen, munkafolyamatban képes produktivitást növelni, nem csak folyamatok automatizálásával, hanem ötletek generálásával is.

Pereczes János (Magyar Bankholding) kihangsúlyozta, hogy ma még ugyan a „gyakornok” feladatkörét képes ellátni a mesterséges intelligencia, de szerinte néhány éven belül teljes munkafolyamatokat képes lesz kiváltani.

Az AI, a nagy nyelvi modellek már ma is eszköz arra, hogy a munkavállalók hatékonyabban végezhessék munkájukat.

Pereczes János a bevezetéssel kapcsolatban elmondta, náluk első kérdésként a „felülről jövő” vs. „alulról jövő” szerveződés merült fel. Ezt követően a leginkább fogékonyabbakkal kezdtek el dolgozni, fókuszt helyeztek az oktatásra és a támogatásra (belső chat-bot segítségével), míg a témára „kevésbé” vevő személyek esetén csak a gyakorlati use-casek átadására került sor.

Arra a kérdésre, hogy hol tudja az AI leginkább növelni a produktivitást, Pereczes János elmondta, minden munkafolyamatban képes növelni a munkavállalói hatékonyságot, még a kreatív munkák esetén is, egyfajta inspirációként.

Szajbély Benedek (Griffsoft) szerint az AI segítséget nyújt a munkavállalói élmény növelésében, a folyamatos fejlődés eredményez egy „flow” élményt, egy új megtapasztalást. A Griffsoft vezérigazgatója beszélt a munkavállalói ellenállásról, a megjelenő „kifogásokról” is, és ennek kezeléséről.

Hangsúlyozta, az elterjedést mintegy görbével érdemes szemléltetni, amelyben nagy hangsúly helyeződik az új fejlesztéseket korán adoptáló személyekre.

Ők azok a kulcsmunkavállalók, akik a használattal képesek a későn érkező, elzárkózó személyeket a hozzáállásuk felülvizsgálatára motiválni.



Szajbély Benedek három részre osztotta a produktivitásra gyakorolt hatást: a mesterséges intelligencia által teljesen automatizált és utólagosan ellenőrzött folyamatoknál lehet a legnagyobb hatást kiváltani, de a kreatívabb munkák esetén is, ötletekkel, „roadmap”-ekkel, kiindulási pontokkal képes segíteni a produktivitás növelését.

Címlapkép forrása: Portfolio