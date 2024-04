A magyar vállalkozásoknak is van esélyük terjeszkedni regionálisan

Április végén rendezték Bukarestben a harmadik éves közép- és kelet-európai (KKE) regionális üzleti csúcstalálkozót. A konferencia a legsikeresebb magyar, bolgár és román vállalkozók és felsővezetők példáin keresztül mutatta be, hogyan teremthetnek a vállalkozások erős alapot a működésük nemzetközi kiterjesztéséhez, kihasználva a régió belső előnyeit, valamint előnnyé alakítva a felmerülő kihívásokat. A felszólalók egyetértettek abban, hogy a magyar és regionális vállalatok közép-kelet-európai piacokon való terjeszkedésének útja lényegében a globalizáció stratégiai megközelítését foglalja magában.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a régió gazdasági életképességének jelentős fellendülését prognosztizálja, és az Európai Unió átlagát jelentősen meghaladó GDP-növekedést jósol. Ez a gazdasági fellendülés kiindulópontként szolgálhat a vállalkozások számára a nemzetközi színtér megcélzásához, megmutatva a közép-kelet-európai üzleti környezet kiaknázatlan potenciálját és felkészültségét.

A rendezvény résztvevői többek között arról beszéltek, hogy a nemzetközi terjeszkedés számos vonzó előnnyel jár, beleértve a nagyobb bevételi forrásokat, a szélesebb körű márkaismertséget, az új finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférést, valamint a külföldi tehetségek és erőforrások integrálását. A fintech megoldások korszerűsítették a nemzetközi üzleti operációkat, és minden eddiginél ütőképesebbé és költséghatékonyabbá tették a határokon átnyúló utalásokat és a devizaváltást.

Pierre Antoine Dusoulier az iBanFirst alapító-vezérigazgatója a konferencián arról beszélt, hogy a fellendülő gazdasági környezet nem csupán motivációt jelent a vállalatok számára, hanem egyúttal felveti a kérdést: egy olyan világban, ahol a gazdasági környezet ilyen gyorsan fejlődik, hogyan tudják a közép- és kelet-európai vállalatok kihasználni a regionális erejüket, hogy a nemzetközi színtéren is érvényesülhessenek?

Hozzátette: napjaink gazdasági körforgásában nem elegendő, hogy egy vállalat csak egy országban növekedjen: érdemes már a kezdetektől nemzetközi terjeszkedésben, nagyobb léptékekben gondolkodni. A rendezvényen több magyar vállalkozó, cégvezető is felszólalt. Nagy Dániel, a Component Csoport ügyvezetője elmondta, vállalkozásuk Szlovákiában és Csehországban is terjeszkedik, Prágában nemrég létesítettek egy központi irodát. Bár az előkészületek időt vettek igénybe, maga a cégalapítás meglepően gyorsan és hatékonyan ment: tapasztalatai szerint a felkészülés és a sok munka lehet a régiós terjeszkedés kulcsa a gyakorlatban.

Az az olaj-, gáz- és vegyipari folyamatirányítási műszerek és eszközök kereskedelmével foglalkozó cég víziója, hogy elosztási hálózatot alakítsunk ki a régióban, és jelen legyenek az összes szomszédos országban.

Berényi Benjámin, a PastPay vezérigazgatója, társalapítója úgy látja, hogy az európai kereskedelem az elmúlt években egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz a különböző piacok: Lengyelország, Németország, Magyarország között például minden korábbinál intenzívebb kereskedelem zajlik, így nagy az igény ezeknek a tranzakcióknak a megkönnyítésére.

Johan Gabriels, az iBanFirst Délkelet-Európáért felelős regionális igazgatója szerint a kkv-k számára is elérhetők a kockázatkezelési megoldások, amelyek segítségével a külföldi beszállítóknak helyi devizában fizetve, és fordítva, a külföldi ügyfelektől helyi devizában kifizetéseket fogadva jobb versenyhelyzetbe kerülhetnek a globális piacon. Mindez segít a vállalkozásoknak a jobb árképzésben, új piacokra való terjeszkedésben, és akár még új üzletkötéseket is lehetővé tesz számukra a közép- és kelet-európai országoktól távol is.

