Begyújtotta a rakétákat a bitcoin - Még csak most jöhet a nagy emelkedés?

Múlt héten még azt próbáltuk megfejteni, hogy meddig eshet a bitcoin árfolyama a piaci hangulatromlást közepette, a pénteki piaci fordulatot követően azonban rövid idő alatt máris nagy ralit láthattunk, amelyet követően egy kulcsfontosságú szintig emelkedett a bitcoin árfolyama. Éppen ezért megnéztük, hogy hogyan is fest a technikai kép jelenleg a bitcoin esetében.

Mi történt az elmúlt hetekben a bitcoin piacán?

Az áprilisi felezést követően a tőzsdékhez hasonlóan a bitcoin (és vele együtt a teljes kriptopiacon is) esetében is egy korrekció vette kezdetét: a nemzetközi hangulat széleskörű romlása mellett pedig az ETF-ekbe történő beáramlások visszaesése is aggasztotta a befektetők a kriptopiacon.

Ennek következtében végül május 1-jéig a márciusi 73 777 dolláros történelmi csúcshoz viszonyítva több mint 23 százalékot esett a bitcoin árfolyama, a múlt hét elején pedig aggasztónak tűnt, hogy a lélektani szempontból fontos 60 000 dolláros szintet is leszakította a jegyzés, a pénteki amerikai adatok, és az azt követő hangulatjavulás (és dollárgyengülés) azonban a bitcoinnak is segített,

és a múlt szerdán elért 56 550 dolláros mélyponthoz viszonyítva pedig már több mint 13 százalékot emelkedett az árfolyam.