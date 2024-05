Morgan Stanley: sorsdöntő napok előtt a tőzsdék

Michael Wilson, a Morgan Stanley vezető stratégája hangsúlyozta, hogy a fogyasztói árindexek kiemelt fontosságúak lesznek a monetáris politika irányának és a piaci árazás alakulása szempontjából. Wilson szerint az adatközlés által okozott piaci reakció pedig még az adatnál is fontosabb lehet, különösen ha figyelembe vesszük a mostani bizonytalan gazdasági környezetet.

Wilson úgy véli, hogy az amerikai gazdaság számára továbbra is fennállhat a soft landing vagy egy no landing forgatókönyv lehetősége is, ezért olyan stratégiát javasol, amely képes alkalmazkodni ezekhez a potenciális kimenetelekhez és a változékony piaci feltételekhez. Ennek érdekében minőségi ciklikus és növekedési részvények felvételét ajánlja portfóliójukba.