Átadták az új hulladékudvart - Ingyenesen, korlátlanul használhatja a lakosság

Átadta a MOHU az első, esztergomi új hulladéklerakóját, ahol több, mint 40 frakcióban várják a lakossági hulladékokat, amelyeket a lakcímkártyával (az ország bármely településére vonatkozóan) rendelkező lakosság ingyen elhelyezhet a telephelyen. A bontási hulladékokat leszámítva a többi hulladéktípusra nincs súlykorlát, így a gumiabroncstól kezdve, a hungarocellen át, egészen az elektronikai, vagy éppen a lomnak számító hulladékokig, bútorokig mindent átvesz a lerakó.

2023 novemberében volt az esztergomi lerakó alapkőletétele, mostanra pedig elkészült a létesítmény, így a magyarországi lakcímmel, lakcímkártyával rendelkező lakos ingyenesen, különböző típusonként viheti be a hulladékot a lerakóba. Több, mint 40 frakcióban gyűjtik ezeket,

a telephelyen többek között a gumiabroncsokat, a fa csomagolóanyagot, a hungarocellt, a veszélyes hulladékokat (fáradt motorolaj, növényvédőszer, hajtógázas palack, elemek és akkumulátorok, fékfolyadék, olajos flakon, olajszűrő, stb.) a fa és bútorhulladékot, a bontott elektronikai hulladékot, a háztartási gépeket, a síküveget, a hullámkarton papírt, textil-hulladékot is átveszik.

A vállalat 2023. július 1-jétől egyszerűsítette le a hulladékátvételi folyamatot, így lakcímkártya felmutatásával minden magyarországi lakos igénybe veheti az ország bármelyik hulladékudvarának szolgáltatásait és például textilhulladék, valamint sütőolaj is leadható minden udvarban - amik korábban csak egyes létesítményekben voltak leadhatóak. Egyedül az építési, bontási hulladék átvételére határoznak meg súlykorlátot.

Az átadón Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere elmondta, hogy egy régi problémát orvosol az új hulladékudvar Esztergomban és környékén. A hulladékszigettel kapcsolatos problémákat a helyiek jól ismerik, az új lerakó ezt fogja orvosolni, így a holnapi naptól, azaz május 9-től az Árok utcai hulladékszigetet bezárják. Minden lakcímkártyával rendelkező (nemcsak esztergomi) lakos ingyenesen elviheti a hulladékát az új lerakóba. A 28 ezer esztergomi, valamint a környező településekkel együtt összesen 60 ezer lakos kiszolgálását az új hulladékudavar biztosítja. Egy héten 6 napot lesz nyitva a lerakó, reggel 8 és 20 óra között hétköznapokon, illetve szombaton 16 óráig.

Pethő Zsolt, a MOHU vezérigazgatója elmondta, hogy a következő 10 évben százas nagyságrendben lehet számítani újonnan létesülő hulladéklerakókra, ezzel is segítve a kitűzött 65%-os újrahasznosítási arány elérését. Az esztergomi létesítmény európai színvonalú, nemcsak a jogszabályoknak, valamint az előírásoknak felel meg, hanem a hulladékok tárolására, szállítására vonatkozó környezetvédelmi igényeknek is: nincs átpakolás, rakodás, csak a konténereket kell mozgatni a szállítás során.

"Nagyon fontos a nyitvatartás, eddig csak munkaidőben lehetett hulladékot lerakni, most a 20 óráig tartó nyitvatartás, valamint a szombati átvétel is segíti a lakosságot, hogy ne csak munkaidőben legyen lehetőségük a hulladékok lerakására. A Magyarországon keletkező hulladék útját nyomon követjük - a mozgatásoknál, szállításánál - ehhez azonban a hulladék súlyának a lemérése szükséges. A hulladéklerakóban több, mint 40 féle frakcióban várjuk a kidobásra ítélt tárgyakat, vagyis a lehető legtöbb, egy háztartásban keletkező hulladékfajtát elkülönítve gyűjtjük. Más beruházásokat is tervezünk, illetve vannak már folyamatban lévők: július 1-én minden tekintetben elindul a visszaváltási rendszer, már 2000 helyszínen ott vannak az automaták, ezen túl több, mint 200 ezer szelektív hulladék edényt helyezünk ki. Vannak új textilgyűjtő-konténerek, ebben az évben 1500-at helyezünk ki, de hosszú távon 5-6 ezer textil-leadópont létesül az országban.

Ezek mellett megépítjük jövőre az első szuperválogatót. Ez egy európai színvonalú válogató, ahol a hulladék szétválogatása automatizálva, robottechnológiával fog megvalósulni.

Körülbelül 80 hulladékudvart fogunk átadni, valamint 20-30 szuperválogatót építünk meg az országban, hogy elérjük a 65%-os kitűzött újrahasznosítási arányt" - zárta köszöntőjét Pethő Zsolt a lerakó megnyitóján.

