Friss elemzés érkezett a Richterről: 30 százalékkal többet érhet a papír

12 640 forintos célárat adott a Richterre a K&H Értékpapír anyavállalatának számító Patria Finance, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest több mint 30 százalékos felértékelődési potenciált jelent – derül ki friss elemzésükből.

Az elemzés kiemeli, hogy sok változáson ment keresztül az elmúlt negyedévekben a Richter, még ha a sztori alapvetően nincs is most a befektetők fókuszában. A romániai egység eladása jelentősen megváltoztatja az eredménykimutatás szerkezetét, és a gyógyszergyártás fókuszterülete is hangsúlyosabbá válik a befektetők számára, kiemelve a biotechnológiai üzletágat. A Vraylarral kapcsolatban sok volt a jó hír, a termékből származó bevétel dinamikusan növekszik, és a nőgyógyászati szegmensben is vannak érdekességek, voltak viszont negatív tényezők, mint a 2022 végén bejelentett újabb adó, és a forint árfolyamának volatilitása, ami tavaly épp rontotta a számokat.

A Patria Finance várakozása szerint 2023-2028 között durván 54 százalékkal nőhetnek majd forintban számolva a bevételek, ez éves átlagban 9 százalékos dinamikát jelent. Ha csak a gyógyszergyártást nézzük akkor inkább 10 százalék körüli éves növekedési ütem várható. A neuropszichiátriai szegmensnél a Vraylarnak köszönhetően dinamikus növekedés jöhet, 2028-ra duplázódhatnak a bevételek a tavalyi évhez képest forintban. A nőgyógyászati szegmensben a Richter ambíciója az egyre erősebb jelenlét, pár éven belül már a 400 milliárd forint körüli szintet érheti el a bevétel, és további pozitívum, hogy a szegmensben a földrajzi régiók nagyobb diverzifikáltságot tesznek lehetővé. Az általános készítmények és a biotechnológia kapcsán is további növekedésre lehet kilátás, előbbinél azonban alacsonyabb növekedési ütem várható, míg utóbbinál a bevételeken belüli súly lehet alacsony, és felvásárlási bejelentések segíthetnek akár az elemzés szerint.

A bevételek dinamikus emelkedésével együtt a költségekre is hasonló trendek várhatók, a bruttó fedezeti szint 70 százalék környékén stabilizálódhat. A k+f költségek növekedhetnek, viszont az extra adóterhek a jövőben már a lentebbi sorokon szerepelnek, ami az üzemi eredményben jelent változást. Erősödő profitot vár a Patria Finance, és a Vraylar eladások mixen belüli növekedése segíthet a marzsok emelésében, a tiszított EBIT-marzs az előrejelzési időszak végére meghaladhatja a 37 százalékot.

A nettó profit dinamikusan emelkedhet a következő években, évente átlagosan 18 százalékos bővüléssel számol az elemző 2028-ig.

Az elemzés 12 640 forintos 12 havi célárat fogalmazott meg a növekvő bevételek és profitszámok miatt, és hozzáteszik, hogy ebben konzervatív módon a 2029-ben lejáró Vraylar-szabadalom kockázata is szerepet kapott, ugyanakkor a következő években még jelentős cash-flow termelés várható a terméktől a royalty bevételek miatt. Az elemző kiemeli, hogy relatív árazás alapján nem tűnik drágának a részvény, 12 havi előretekintő P/E ráta az elmúlt években már csak 7-9 között mozgott, és ebből is mintha kiesett volna lefelé a részvény az utóbbi időben. Ez a szűk versenytársakhoz, vagy akár az európai gyógyszeriparhoz képest is korábban nem látott mértékű diszkontot jelent, ami a fundamentumok alapján nem tűnik indokoltnak.

A Richtert követő elemzők átlagos célára jelenleg 10 992 forint, a medián célár pedig 11 340 forint a gyógyszergyártó papírjaira a Refinitiv adatai szerint, és a nyolc elemzőből hatan vételre, ketten tartásra javasolják a Richtert.

A 12 640 forintos célár jelenleg a legmagasabb az elemzői célárak között a Refinitiv gyűjtése szerint, és a jelenlegi árfolyamhoz képest több mint 30 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Getty Images