Rekordot döntött a magyar tőzsde

Portfolio 2024. május 09. 17:15

Emelkedést láttunk ma az európai részvénypiacokon, vagyis folytatódott az a pozitív trend, amit a hét első felében is láttunk, a vezető részvényindexek közül kiemelkedően teljesített a német DAX, amely történelmi csúcsot is döntött ma, de a hazai BUX index is új rekordot tudott beállítani annak ellenére, hogy elég volatilis volt a mai kereskedési nap.