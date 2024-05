Brutális videó érkezett, ahogy német tüntetők megtámadják a Tesla gyárát

Grünheide-ben, a Tesla amerikai elektromosautó-gyártó cég üzemének közelében tüntetők és rendőrök csaptak össze. A Disrupt Tesla nevű csoport által szervezett demonstráción körülbelül 800 ember vett részt, akik az üzem bővítésének környezetre gyakorolt negatív hatásait kifogásolták - számolt be a Reuters hírügynökség.

A Reuters által közzétett videón látható volt, hogy több tucat maszkot és kék sapkát vizelő tüntető próbált behatolni a Tesla telephelyére egy közeli erdős területről. A rendőrség erőszakkal lépett fel ellenük, legalább egy személyt őrizetbe véve.

German far-left vandals break through police lines and run for Teslas Gigafactory, hoping to disrupt production.These people clearly hate both fossil fuel cars and electric cars. They are modern-day luddites pic.twitter.com/5aVD6MeNZ3