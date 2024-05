Lakások épülhetnek a Graphisoft déli fejlesztési területén

A létrejött együttműködési szerződés keretében felek közösen felmérik az adott területen a lakáscélú fejlesztés lehetőségét, a kutatás lezárását követően pedig – várhatóan ez év végén, vagy jövő év elején - a Synergy Construcon Hungary Kft. lehetőséget kap a terület, illetve az azt birtokló projekt társaság megvásárlására is az Együtműködési Szerződésben meghatározott feltételekkel.

A Graphisoft Park az utóbbi években egyes bérlőivel, illetve az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések során arra a következtetésre jutott, hogy az irodapark központi részétől távolabb eső, attól közúttal elválasztott területen további irodaépületek fejlesztése helyet, úgy városképi, városszervezési-, mint üzleti szempontból is célszerűbb az irodaparkot és a mellette fekvő régi gázgyári villanegyedet jól kiegészítő lakó- és szolgáltató egységek fejlesztése. Egy ilyen fejlesztés jól követné az egykori Óbudai Gázgyár hagyományát is, mely dolgozói számára lakhatási lehetőséget is kínált munkahelyük szomszédságában.

